Пушков о призывах оппозиции Минска запретить русский язык: ″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призывы белорусской оппозиции запретить русский язык в стране. ″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″, - указал на явно заинтересовавшее кого-то разжигание ″межнациональной вражды″ в Минске.

Ранее оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала граждан отказаться от общения на русском языке и полностью перейти на использование белорусского. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя оппозиционные призывы в Минске запретить русский язык, в своем Twitter обратил внимание на то, что никогда ″ранее не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межнациональную вражду" к Белоруссии″.

При этом сенатор указал также на то, что призывы очень напоминают те же лозунги, что и сейчас звучат на Украине, намекая на явную заинтересованность кого-то в разжигании ″межнациональной вражды″.

″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″, - подчеркивает Пушков.

У сенатора в этом случае есть два варианта ответа:

″Белорусский народный фронт″ либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России″.

О том, что ситуация с Белоруссией становится похожа на ту, что происходит в Незалежной, отметил у себя в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.

″Знакомая по Украине песня прозвучала в Минске″.

Напомним, белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов. Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" также призвала граждан республики полностью перейти на белорусский язык. "Антирусские контрмеры" предполагают отказ отечественных производителей от русского языка и использование белорусского языка в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, а также при общении с покупателями.

Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.