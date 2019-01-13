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Пушков о призывах оппозиции Минска запретить русский язык: ″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″

13 января 2019, 18:39  •  164 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призывы белорусской оппозиции запретить русский язык в стране. ″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″, - указал на явно заинтересовавшее кого-то разжигание ″межнациональной вражды″ в Минске.
Ранее оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала граждан отказаться от общения на русском языке и полностью перейти на использование белорусского. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя оппозиционные призывы в Минске запретить русский язык, в своем Twitter обратил внимание на то, что никогда ″ранее не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межнациональную вражду" к Белоруссии″.
При этом сенатор указал также на то, что призывы очень напоминают те же лозунги, что и сейчас звучат на Украине, намекая на явную заинтересованность кого-то в разжигании ″межнациональной вражды″.
″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″, - подчеркивает Пушков.
У сенатора в этом случае есть два варианта ответа:
″Белорусский народный фронт″ либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России″.
О том, что ситуация с Белоруссией становится похожа на ту, что происходит в Незалежной, отметил у себя в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
″Знакомая по Украине песня прозвучала в Минске″.
Напомним, белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов. Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" также призвала граждан республики полностью перейти на белорусский язык. "Антирусские контрмеры" предполагают отказ отечественных производителей от русского языка и использование белорусского языка в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, а также при общении с покупателями.
Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.
Знакомая по Украине песня прозвучала в Минске https://t.co/n6c97KMdaz
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 января 2019 г.

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