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Пушков о евроскептицизме Венгрии: Таких сомнений в ЕС раньше не позволяли
13 февраля 2022, 16:30 • 191 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал растущий евроскептицизм Венгрии. По его словам, таких сомнений в руководстве ЕС раньше себе не позволяли. Однако всё меняется.
Власти Венгрии усомнились в необходимости сохранения членства в составе Евросоюза. Ситуацию прокомментировал сенатор Алексей Пушков, передаёт РИА ФАН.
Венгерский премьер Виктор Орбан пожаловался на финансовое и политическое давление со стороны Брюсселя, который "объявил священную войну" против Будапешта. И это ставит под сомнение целесообразность следования по "общему" европейскому пути.
Как отметил Пушков, подобные высказывания отражают общие настроения общественности Венгрии и других стран ЕС. Пока высказывания Орбана являются лишь политической риторикой, но в будущем всё может измениться.
"До недавнего времени лидеры стран - членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли", - пояснил парламентарий.
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