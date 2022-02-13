Пушков о евроскептицизме Венгрии: Таких сомнений в ЕС раньше не позволяли

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал растущий евроскептицизм Венгрии. По его словам, таких сомнений в руководстве ЕС раньше себе не позволяли. Однако всё меняется.

Власти Венгрии усомнились в необходимости сохранения членства в составе Евросоюза. Ситуацию прокомментировал сенатор Алексей Пушков, передаёт РИА ФАН.

Венгерский премьер Виктор Орбан пожаловался на финансовое и политическое давление со стороны Брюсселя, который "объявил священную войну" против Будапешта. И это ставит под сомнение целесообразность следования по "общему" европейскому пути.

Как отметил Пушков, подобные высказывания отражают общие настроения общественности Венгрии и других стран ЕС. Пока высказывания Орбана являются лишь политической риторикой, но в будущем всё может измениться.

"До недавнего времени лидеры стран - членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли", - пояснил парламентарий.