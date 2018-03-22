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Пушков: Нужно готовиться к худшему
22 марта 2018, 14:54 • 125 • Политика
Сенатор Алексей Пушков сообщил, что идет информационная война, которую провоцируют "делом Скрипаля" западные страны.
В Совете Федерации состоялся очередной круглый стол, посвященный ухудшающимся отношениям с западными странами. Сенатор Алексей Пушков подтвердил, что сейчас идет информационная война и что в ближайшее время ожидать улучшения ситуации не стоит.
Он подчеркнул, что несколько лет назад Запад сделал ставку на демонизацию Путина, были предприняты все меры, чтобы признать в Путине "кровавого тирана", однако "гипердемонизация Путина дала обратный результат".
Поэтому сейчас западные страны идут на любые провокации, чтобы усугубить ситуацию и не допустить большого влияния России в глобальной политике. "Дело Скрипаля" - как раз один из ходов, который рассчитан именно на это. "Дело Скрипаля" разыгрывается в качестве нового информационно- пропагандистского скандала. Остальные темы, как Сирия и Украина, приелись и потеряли свою интенсивность", - поясняет Пушков. "Не надо иметь иллюзии, что что-то изменится, что курс Запада смягчится, этого не будет", - заключил Пушков, добавив, что Россия готова дать отпор.
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