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Пушков не стал церемониться с торгпредом США: "Какие нормы ВТО?!"

23 декабря 2021, 08:20  •  124 • Политика
Сенатор Алексей Пушков не стал церемониться с офисом торгового представителя США Кэтрин Тай и прямо ответил на все обвинения. "Какие нормы ВТО?!" - задал вопрос сенатор.
Ранее офис Тай обвинил Россию в нарушении норм ВТО. Власти США считают, что проводимая Россией политика импортозамещения и преференций для собственных производителей, а также усиливающийся контроль государства над экономикой нарушают нормы ВТО.
Комментируя эти абсурдные обвинения, Пушков отметил, что "на фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций, рассуждения торгпреда США выглядят несерьёзно".
"Какие нормы ВТО?! О чём он вообще толкует?" - написал он в своём Telegram-канале.
При этом Пушков отметил, что, кроме прочего, особо комично звучат обвинения, "что Россия вводит "не обоснованные научно" (?) импортные ограничения сельхозпродуктов".
Сенатор напомнил о том, что в условиях широких западных санкций против России такие меры, предпринимаемые в нашей стране, "очень даже обоснованы". При этом он указал США на известный факт - "односторонние, не одобренные ООН экономические санкции США, причем не только в адрес России", сами по себе являются "грубым нарушением всех норм международного права".
"Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счёт", - написал он, отметив, что, конечно же, Россия не откажется от нынешней экономической политики, которая всесторонне защищает её суверенитет.

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