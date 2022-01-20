Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипл...
Главная / Политика

Пушков назвал глупостью тезис о страхе РФ перед демократией на Украине

20 января 2022, 13:50  •  32 • Политика
Тезис о якобы исходящей от украинской демократии угрозе России является «потрясающей глупостью». Об этом 20 января заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя соответствующее высказывание бывшего посла США в РФ Майка Макфола.
Как убежден сенатор, данная позиция американских «псевдоспециалистов» свидетельствует о том, что они не знают и не пытаются понять настоящее отношение граждан России к ситуации на Украине. Вместо этого они «живут в ложных идеологемах, где им удобно и комфортно», указал Пушков.
«В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Макфол написал в своем Twiiter, что реальной угрозой для России является не потенциальное вступление Украины в НАТО, а демократический режим в этой стране.
Президент США Джо Байден 20 января заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Перед этим киевским властям предстоит сделать много работы в сфере демократии, указал американский лидер.
14 января глава МИД России Сергей Лавров предположил, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



32
Источник
Похожие новости
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске непринятия требований России
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
20 января 2022, 05:40
Захарова оценила профессионализм журналистов США на пресс-конференции Байдена: преступная халатность
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!&q...
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске неприня...
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленск...
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
16 января 2022, 12:10
Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
16 января 2022, 09:15
Китай украл у Америки самое ценное
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.