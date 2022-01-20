Пушков назвал глупостью тезис о страхе РФ перед демократией на Украине

Тезис о якобы исходящей от украинской демократии угрозе России является «потрясающей глупостью». Об этом 20 января заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя соответствующее высказывание бывшего посла США в РФ Майка Макфола.

Как убежден сенатор, данная позиция американских «псевдоспециалистов» свидетельствует о том, что они не знают и не пытаются понять настоящее отношение граждан России к ситуации на Украине. Вместо этого они «живут в ложных идеологемах, где им удобно и комфортно», указал Пушков.

«В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Макфол написал в своем Twiiter, что реальной угрозой для России является не потенциальное вступление Украины в НАТО, а демократический режим в этой стране.

Президент США Джо Байден 20 января заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Перед этим киевским властям предстоит сделать много работы в сфере демократии, указал американский лидер.

14 января глава МИД России Сергей Лавров предположил, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.