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Пушков назвал возможные последствия опасного сближения кораблей России и США

08 июня 2019, 03:24  •  30 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что такой инцидент, как опасное сближение двух военных кораблей США и РФ в Восточно-Китайском море, чреват резким обострением между двумя странами.
«Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы», — написал политик в своем Twitter в пятницу 7 июня.
Ранее в этот же день американский ракетный крейсер Chancellorsvill пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов», что едва не стало причиной столкновения. Экипажу российского судна пришлось экстренно маневрировать.
При этом США переложили вину на Россию за опасное сближение крейсера и БПК, назвав действия российских моряков «небезопасными и непрофессиональными».
По данным американских ВМС, «Адмирал Виноградов» якобы первым совершил небезопасный маневр рядом с Chancellorsville, поставив под угрозу безопасность экипажа и судна. Утверждается, что БПК разогнался и приблизился на расстояние от 50 до 100 футов (15–30 м), что вынудило американских моряков вновь запустить все двигатели и маневрировать.

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