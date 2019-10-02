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Пушков назвал успехом подписание «формулы Штайнмайера»

02 октября 2019, 04:39  •  89 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков оценил согласие Украины подписать «формулу Штайнмайера», которое состоялось в Минске во вторник, 1 октября.
«Наш серьезный успех», — написал парламентарий в своем Twitter.
По словам Пушкова, подписание «формулы» открывает путь к организации встречи в «нормандском формате», поскольку все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы.
Как отметил политик, эта встреча может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой.
Ранее 1 октября Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Подпись под документом поставил Леонид Кучма, представляющий официальный Киев. Эту информацию подтвердили в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает выборы в ДНР и ЛНР по украинским законам. После этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, в случае если ОБСЕ не зафиксирует каких-либо нарушений.
Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

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