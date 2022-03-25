Пушков назвал условие принятия Западом решения РФ по оплате поставок газа в рублях

Последовательное отстаивание позиции Москвы по вопросу расчета за поставки газа в рублях не оставит выбора западным государствам. Об этом в четверг, 24 марта, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что западные страны сейчас осмысляют новые условия торговли.

«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», — высказал он свое мнение в интервью «Парламентской газетой».

Кроме того, по его словам, решение РФ о переводе для недружественных стран оплаты за голубое топливо в рубли изменит конфигурацию мировой экономики.

«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», — подчеркнул Пушков.

Как предположил член СФ, в перспективе эта мера должна привести к укреплению рубля.

Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что РФ продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, условия по оплате за российский газ рублями будут разъяснены по мере общения с каждым покупателем.

По словам эксперта аналитического центра «ИнфоТЭК», доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, такой переход для России прежде всего означает сохранность полученных средств.

Глава германского отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер заявил, что в ФРГ новость о переходе на расчеты в рублях была воспринята «с большим замешательством». Между тем в Австрии сообщили, что продолжат расплачиваться за поставки газа в евро в соответствии с действующим контрактом. Об этом же заявили и в Польше. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что власти страны пока не понимают, как будет реализовано на практике решение России.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.