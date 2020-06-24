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Пушков назвал Украину «паразитическим государством»

24 июня 2020, 04:00  •  82 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков во вторник, 23 июня, прокомментировал требование украинских властей к России платить за базирование Черноморского флота в Крыму.
«Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — написал сенатор в своем Twitter.
Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжить платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму, поскольку «россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории».
Он отметил, что Россия должна выплачивать около $100 млн ежегодно, но последние шесть лет этого не делает.
Черноморский флот располагался в Крыму, и за это, согласно договоренностям, российские власти ежегодно платили Украине определенную сумму. В 2014 году полуостров вернулся в состав России по итогам референдума, на котором 96,7% жителей высказались за присоединение.
Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и является легитимным.

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