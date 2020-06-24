Пушков назвал Украину «паразитическим государством»

Член Совета Федерации Алексей Пушков во вторник, 23 июня, прокомментировал требование украинских властей к России платить за базирование Черноморского флота в Крыму.

«Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжить платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму, поскольку «россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории».

Он отметил, что Россия должна выплачивать около $100 млн ежегодно, но последние шесть лет этого не делает.

Черноморский флот располагался в Крыму, и за это, согласно договоренностям, российские власти ежегодно платили Украине определенную сумму. В 2014 году полуостров вернулся в состав России по итогам референдума, на котором 96,7% жителей высказались за присоединение.

Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и является легитимным.