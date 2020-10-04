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Пушков назвал Украину недееспособным государством

04 октября 2020, 02:45  •  80 • Политика
Несмотря на громогласные заявления Киева, Украина является недееспособным государством, заявил российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 3 октября.
Он подчеркнул, что Украина держится на советском наследии и заделах, созданных до майдана. При этом Пушков обратил внимание на слова экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Богдана о том, что лучшим премьером Украины последнего периода был Николай Азаров, возглавлявший правительство при Викторе Януковиче.
«Всё же те, кто сменил его при [экс-президенте Петре] Порошенко, как и нынешние no names, как и чередующие друг за другом главы МИД, хоть в мятых штанах, хоть в глаженных, демонстрируют лишь неутоленную жажду коррупции и полную неспособность управлять и созидать при единственной способности выпрашивать деньги у ЕС и ждать очередного транша от МВФ. По типу «нам бы день простоять да ночь продержаться», — написал сенатор в Telegram.
Пушков также напомнил про внешний долг Украины, который составляет $53 млрд и является самым большим за всю историю страны, составляющим более трети ее ВВП. При этом сам ВВП после шести лет евроассоциации составляет только 2/3 от 2013 года.
«У Украины есть один лишь шанс вернуться к нормальности: искоренить кадровое наследие майдана — агрессивное, но бездарное. Но вряд ли она им воспользуется», — заключил член Совета Федерации.
26 сентября Пушков назвал концом «украинской мечты» заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое он высказал Зеленскому, что «Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат».
Сенатор подчеркнул, что «мечта присосаться к евроденьгам и была главной надеждой майдана» и в этой связи высказывание Борреля является очень важным.

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