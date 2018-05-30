Пушков назвал убийство журналиста Бабченко в Киеве "новой кровавой провокацией"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве "новой кровавой провокацией" и предупредил о возможном развертывании новой антироссийской кампании.

"Эта тема [о "русском следе" в убийстве Бабченко] уже подхвачена в ведущих западных СМИ. Пишут о том, что убит критик Кремля в связи с его оппозиционными взглядами. Все выглядит как новая кровавая провокация <...>. Мы должны быть готовы к развертыванию новой антироссийской кампании", - сказал Пушков на пленарном заседании в среду.

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры, по дороге в больницу он скончался. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия убийства.

Бабченко - российский писатель, журналист и военный корреспондент, сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин), писал статьи для "Новой газеты". В 2017 году Бабченко покинул Россию, после чего жил в Чехии и Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR.