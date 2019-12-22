Пушков назвал субъективной данную МИД Эстонии оценку работы Sputnik

Заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что агентство Sputnik, которое принадлежит МИА «Россия сегодня», — пропагандистское СМИ, является лишь субъективной оценкой. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

«Такое ощущение, что власти Эстонии плохо понимают, что означает верховенство закона <…> Министр иностранных дел Эстонии утверждает, что Sputnik — это средство не информации, а пропаганды, это субъективная оценка, никакого правового определения средства пропаганды не существует», — рассказал он агентству.

Также Пушков отметил, что ссылаться на субъективное мнение в правовой оценке деятельности агентства «абсолютно несостоятельно и комично». Кроме того, сенатор добавил, что в санкционных решениях Евросоюза нет упоминаний о том, что в случае попадания руководителя какой-то организации под санкции, рестрикциям должна автоматически подвергаться и организация, возглавляемая им.

Ранее в этот день Рейнсалу заявил, что применяемые в стране санкции ЕС в отношении Sputnik касаются формы собственности агентства, и это «не ограничения в связи с содержанием его работы», отмечает ТАСС. Также глава эстонского МИДа подчеркнул, что Sputnik — пропагандистское агентство, а не журналистское издание.

Накануне представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии и призвал их воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского бюро агентства Sputnik.

20 декабря в ОБСЕ пришел запрос от Совета по правам человека при президенте России. Правозащитники просили отреагировать европейскую организацию на конфликт между Sputnik и властями Эстонии. В тот же день экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар заявил о недопустимости эпизодов давления на журналистов. Он отметил, что свобода СМИ должна быть в приоритете.

По данным сайта «Газета.ру», в ООН тоже намерены разобраться в этом скандале. Сейчас представители организации вырабатывают свою позицию по данному вопросу.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.