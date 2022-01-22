Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
Главная / Политика

Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду

22 января 2022, 13:05  •  40 • Политика
Сенатор Алексей Пушков призвал руководство РФ к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента республики Майи Санду.
По его словам, после таких заявлений Кишинев заявляет об ожидании готовности к сотрудничеству со стороны России.
«Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков.
По его мнению, Молдавия должна заплатить за газ, а где Санду возьмет на это средства — дело политика, не Москвы.
21 января в эфире румынского телеканала Pro TV Санду заявила, что в 1992 году Россия якобы направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии стать независимой от СССР. Политик добавила, что Москва и Кишинев среди прочего обсуждают вопрос вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вопрос ликвидации оружия на складах в Колбасне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5 + 2» и поддерживают там стабильность.
20 января парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за ситуации с газом в стране. Накануне «Газпром» предупредил о вероятной остановке поставок топлива из-за отсутствия платежа от Кишинева. При этом «Молдовагаз» сообщал о нехватке средств для внесения авансового платежа.
После введения режима ЧП «Молдовагаз» полностью выплатил аванс за топливо «Газпрому» за январь. Пресс-служба компании указала, что перевела «Газпрому» $34,375 млн, что является финальным траншем из $63 млн, подлежащих оплате за этот период.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



40
Источник
Похожие новости
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
22 января 2022, 03:10
А если война? Русские встанут на защиту Донбасса - Баранец рассказал о сценарии
22 января 2022, 03:10
Украина ввела пакет санкций против России: Зеленский активировал решение СНБО
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post...
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопаснос...
22 января 2022, 03:10
А если война? Русские встанут на защиту Донбасса - Баранец рассказал о сценарии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
16 января 2022, 09:15
Китай украл у Америки самое ценное
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.