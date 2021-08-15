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Пушков назвал события в Афганистане крахом внешней стратегии США
15 августа 2021, 15:45 • 63 • Политика
События в Афганистане, связанные с наступлением боевиков группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), свидетельствуют о провале внешней стратегии Соединенных Штатов, а именно «экспорта демократии». Об этом в субботу, 14 августа, сообщил сенатор России Алексей Пушков.
Он также обратил внимание на неуместность заявлений Вашингтона о неполноценности победы «Талибана». С другой стороны, указал политик, американской стороне не остается ничего, кроме попыток оправдать «свое поражение и стремительный уход из Афганистана».
«Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» — вот итог этого курса. События в Афганистане — очередное тому подтверждение», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского сенатора.
Ранее этим же днем, 15 августа, издание The Hill сообщило, что ситуация в Афганистане отрицательно сказывается на мировом имидже Соединенных Штатов, что подтвердили опрошенные эксперты.
Таким образом, американское правительство фактически отворачивается от наглядного нарушения демократических положений и обесценивает результаты 20-летней работы США и мирового сообщества.
Накануне, 14 августа, телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле сообщил о том, что сотрудники американского посольства на фоне нарастающей угрозы захвата талибами Кабула будут эвакуированы в ближайшие 72 часа.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.
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