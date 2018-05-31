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Пушков назвал ситуацию с Бабченко «циничным водевилем»
31 мая 2018, 02:09 • 46 • Украина
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter написал, что операция украинских правоохранительных органов по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко является «циничным водевилем».
© Reuters
«Инсценировка СБУ с участием Гройсмана и Климкина, обманувших весь мир насчёт убийства Бабченко, — типичный и циничный водевиль по-киевски. Оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически», — указал он.
29 мая СМИ сообщили, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая сотрудники СБУ заявили, что «убийство» журналиста было инсценировкой и частью спецоперации.
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