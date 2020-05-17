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Пушков назвал расистской статью Bloomberg о смерти русских от COVID-19

17 мая 2020, 12:55  •  42 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заголовок статьи агентства Bloomberg «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».
По мнению сенатора, подобное название отдает враждебностью и расизмом.
«Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: «Почему наше оружие не убило больше русских?» И возмутиться по этому поводу. Та еще описка», — отметил Пушков в Twitter.
Ранее статью раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что нельзя считать нормальным миропорядок, в котором позволительны такие заголовки. Кроме того, дипломат указала на начало кампании по дезинформации о ситуации с коронавирусом в России.
16 мая из-за разгоревшегося скандала Bloomberg поменяло название материала на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

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