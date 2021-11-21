Пушков назвал призывы к революции в США «кашей из пустых лозунгов»

Соединенные Штаты не имеют достаточного количества коммунистов для осуществления какой бы то ни было «коммунистической революции». Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 21 ноября.

Таким образом он прокомментировал протесты в США, начавшиеся после оправдания подростка Кайла Риттенхауса по делу о двойном убийстве в городе Кеноша. Вышедшие на улицы Чикаго люди призывают к коммунистической революции, которая якобы исправит накопившиеся в стране проблемы.

«В США нет коммунистов для осуществления такой революции. А у черных и нечерных активистов в головах каша из пустых лозунгов, ненависти к полиции, страсти к погромам и стремления «потрясти» богатую Америку. Вот и вся их «революция». Им не дадут ее осуществить», — заявил сенатор в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Он подчеркнул, что за «коммунистическую революцию» в США выступают только BLM-активисты, антифа-радикалы и «белые леваки».

19 ноября суд присяжных в американском штате Висконсин в городе Кеноша вынес оправдательный вердикт по делу Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году.

Риттенхаус утверждал что приехал в штат Висконсин в августе 2020 года, чтобы защитить жителей города Кеноша от протестующих, среди которых были участники движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Летом прошлого года в городе вспыхнули массовые беспорядки, вызванные недовольством некоторых жителей тем, что сотрудник полиции ранили афроамериканца, проживающего в Кеноше.

Американский лидер Джо Байден заявил, что он рассержен и обеспокоен решением суда присяжных по делу Кайла Риттенхауса, но указал, что принимает его и призвал не согласных с вердиктом сограждан выражать свое мнение мирно. В свою очередь, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Риттенхауса с оправдательным решением суда.