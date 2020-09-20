Пушков назвал последствия для России в случае победы Байдена на выборах

В случае победы Джо Байдена на президентских выборах США начнут активно навязывать всему миры свои идеалы, а первым объектом атаки станет Россия. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что Байден заручился поддержкой неолиберально-троцкистской коалиции и движения Black Lives Matter. Вместе они готовы «дать решающий бой» действующему главе государства Дональду Трампу.

Кроме того, Пушков обратил внимание, что поддерживающие демократов силы заранее объявляют Байдена победителем, заявляя, что Трампу не удастся «украсть победу».

«Если «адская коалиция» всё же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои «ценности и идеалы» всему остальному миру. Финансирует эту коалицию [Джордж] Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки», — отметил Пушков в Telegram.

18 сентября Байден заявил, что Россия — противник США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам, по популярности Байден на 8% опережает Трампа.