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Пушков назвал подлоги сутью внутриполитической жизни США

13 февраля 2021, 16:45  •  36 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Так в своем Telegram-канале в субботу, 13 февраля, он прокомментировал выдвинутые против бывшего президента США Дональда Трампа обвинения.
По словам политика, в Америке продолжаются фальсификации, манипуляции и подлоги, так демократы «редактируют и искажают» обращение Трампа к своим сторонникам, чтобы тем самым обвинить его в призывах к мятежу.
«Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», — заключил сенатор.
12 февраля его адвокат Майкл ван дер Вин заявил в сенате конгресса США, что импичмент против бывшего президента можно расценить как попытку демократов не дать ему возможность принять участие в выборах в 2024 году. По словам юриста, демократы стремятся всего лишь отстранить оппозицию, а сам процесс импичмента направлен не столько против самого Трампа, сколько против граждан, поддерживающих его.
6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.
Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».
9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

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