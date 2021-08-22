Пушков назвал ответчика за проигрыш США в Афганистане: "Будет расплачиваться"

В Афганистане проиграли прежде всего США, однако "будет расплачиваться" Европа. Такую мысль выразил в своём телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как отметил Алексей Пушков, основной поток покинувших Афганистан мигрантов направится в Европу.

"Именно туда", - подчеркнул он.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, мы можем наблюдать "разделение труда в духе западного альянса".

При этом начинают долгие войны США, Европа же "принимает, обеспечивает и содержит беженцев".

"И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", - заключил Алексей Пушков.