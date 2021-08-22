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Пушков назвал ответчика за проигрыш США в Афганистане: "Будет расплачиваться"

22 августа 2021, 12:00  •  159 • Политика
В Афганистане проиграли прежде всего США, однако "будет расплачиваться" Европа. Такую мысль выразил в своём телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Как отметил Алексей Пушков, основной поток покинувших Афганистан мигрантов направится в Европу.
"Именно туда", - подчеркнул он.
По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, мы можем наблюдать "разделение труда в духе западного альянса".
При этом начинают долгие войны США, Европа же "принимает, обеспечивает и содержит беженцев".
"И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", - заключил Алексей Пушков.

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