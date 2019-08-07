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Пушков назвал отставку Хантсмана логичной

07 августа 2019, 09:39  •  70 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
По его словам, его уход с поста был вполне логичен, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». Хантсман признал, что в данный момент он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами, отметил сенатор.
6 августа об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune. В материале было сказано, что прошение об отставке Хантсман направил президенту США Дональду Трампу. Позже этот факт подтвердило и само американское посольство.
3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.
За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.

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