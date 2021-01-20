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Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов

20 января 2021, 09:45  •  139 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал ошибку, которую, по его мнению, совершил действующий президент США Дональд Трамп во время выборов главы государства.
«Он (Трамп. — Ред.) сделал ставку на голоса, и в этом была его ошибка. Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без», — написал Пушков в Telegram в среду, 20 января.
Сенатор отметил, что беспорядки у Капитолия не могли остановить «победно поступи» демократии, с нее лишь спали «некогда прикрывавшие ее белые одежды», которая спустя время стала неотличима от диктатуры.
«Но не скрывалось ли и прежде под демократическим нарядом нечто иное, лишь показавшее свое лицо только сейчас? Имеющий глаза да увидит...» — заключил он.
15 января Алексей Пушков не исключил возможности того, что будущий президент США Джо Байден тоже столкнется с вопросом об импичменте, как и его предшественник Дональд Трамп.
Сторонники республиканца, как минимум 300 человек, в ходе протестов 6 января ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. 7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.
В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям может стать лишение свободы до 20 лет.
После беспорядков палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».
Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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