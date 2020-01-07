Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США выводить войска из Ирака, несмотря на требования Багдада.

По мнению сенатора, действия Вашингтона говорят о фактической оккупации Ирака.

«Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они «принесли Ираку демократию», полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ — отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США», — написал Пушков 7 января в Twitter.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с международной коалицией, возглавляемой США, о борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Багдад потребовал вывода иностранных военных из страны и подал жалобу в ООН на действия США.

Причиной стала атака американских военных по багдадскому аэропорту, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани.

6 января СМИ со ссылкой на письмо командующего силами США в Ираке генерала Уильяма Сили сообщили о готовности коалиции вывести военный контингент из Ирака в знак уважения к требованиям и суверенитету этой страны.

В Пентагоне заявили, что американские военные Ирак не покинут, а в ВС США публикацию письма назвали ошибкой.