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Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака
07 января 2020, 12:54 • 55 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США выводить войска из Ирака, несмотря на требования Багдада.
По мнению сенатора, действия Вашингтона говорят о фактической оккупации Ирака.
«Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они «принесли Ираку демократию», полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ — отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США», — написал Пушков 7 января в Twitter.
5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с международной коалицией, возглавляемой США, о борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Багдад потребовал вывода иностранных военных из страны и подал жалобу в ООН на действия США.
Причиной стала атака американских военных по багдадскому аэропорту, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани.
6 января СМИ со ссылкой на письмо командующего силами США в Ираке генерала Уильяма Сили сообщили о готовности коалиции вывести военный контингент из Ирака в знак уважения к требованиям и суверенитету этой страны.
В Пентагоне заявили, что американские военные Ирак не покинут, а в ВС США публикацию письма назвали ошибкой.
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