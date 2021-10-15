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Пушков назвал не делом Украины перепись населения в Крыму

15 октября 2021, 19:40  •  100 • Политика
Крым является частью РФ, так что перепись населения, которая проводится на территории страны, не касается Украины. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, украинский МИД делает вид, что Киев только и занимается тем, что организует дружественные акции в отношении России, пока Москва ведет себя «недружественно».
«И теперь МИД Украины коварно и многозначительно угрожает нам «реторсиями», иначе говоря, ответными наказаниями. Но дело даже не в этом. Перепись в Крыму — вообще не дело украинского МИДа, поскольку Крым — территория России и в силу этого перепись в этом регионе не может быть предметом реакции украинского дипломатического ведомства, что бы там по этому поводу ни думали», — написал он в своем Telegram-канале.
Говоря о «реторсиях», Пушков указал на то, что у Киева, обрубившего все связи с Москвой, не осталось инструментов влияния на политику России.
Ранее в этот день министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с началом Всероссийской переписи населения, которая проходит в том числе и на территории Крыма. Также в украинском МИДе заявили, что Киев оставляет за собой право применения ответных мер.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство ЕС раскритиковало проведение переписи населения на территории полуострова. По мнению Евросоюза, Крым является незаконно аннексированной территорией Украины. Также в Брюсселе осудили старт призывной кампании в Крыму и Севастополе.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко указал на то, что заявление ЕС похоже на реакцию из «параллельного мира», такие высказывания не могут изменить факт воссоединения Крыма с Россией.
15 октября руководитель Росстата Павел Малков сообщил о старте Всероссийской переписи населения. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках.
Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря. Онлайн-опрос будет доступен до 8 ноября. Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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