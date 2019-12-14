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Пушков назвал «мрачный сценарий» для Европы из-за испытания ракеты США

14 декабря 2019, 10:24  •  18 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, которую представляет для Европы испытание США баллистической ракеты средней дальности. Об этом он написал в Тwitter в субботу, 14 декабря.
По мнению сенатора, если вслед за испытанием баллистической ракеты средней дальности, к которому США готовились задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), последует размещение американских ракет в Европе, день испытания может стать «черной датой» для континента.
«Оно [испытание] вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны. Мрачный сценарий», — отметил сенатор.
12 декабря США испытали баллистическую ракету средней дальности и наземного базирования. Она пролетела более 500 км.
Согласно опубликованным кадрам, ракета по своему внешнему виду схожа с американской твердотопливной двухступенчатой ракетой Pershing II, которая была запрещена ДРСМД.
2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

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