Пушков назвал «мрачный сценарий» для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, которую представляет для Европы испытание США баллистической ракеты средней дальности. Об этом он написал в Тwitter в субботу, 14 декабря.

По мнению сенатора, если вслед за испытанием баллистической ракеты средней дальности, к которому США готовились задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), последует размещение американских ракет в Европе, день испытания может стать «черной датой» для континента.

«Оно [испытание] вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны. Мрачный сценарий», — отметил сенатор.

12 декабря США испытали баллистическую ракету средней дальности и наземного базирования. Она пролетела более 500 км.

Согласно опубликованным кадрам, ракета по своему внешнему виду схожа с американской твердотопливной двухступенчатой ракетой Pershing II, которая была запрещена ДРСМД.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.