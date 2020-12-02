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Пушков назвал морально ничтожным выступление постпреда Украины при ООН

02 декабря 2020, 20:40  •  90 • Политика
Выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, которое касалось начала Второй мировой войны, было морально ничтожным. Об этом в среду, 2 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Представитель Украины в ООН, исказив начало Второй мировой войны, забыл осудить поддержку Гитлера нынешними «героями» Украины, которым кричат «Слава!» и ставят памятники, и их вклад в ужасающее уничтожение мирный людей во Львове, Бабьем Яру, Волыне. Морально ничтожное выступление», ― написал он в своем микроблоге в Twitter.
Ранее в этот день Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с Иосифом Сталиным.
Также постпред утверждал, что поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Кислица добавил, что советские войска якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941 году.
30 июня на открытии ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области президент России Владимир Путин заявил о невозможности «замазать ложью» подвиг советского солдата. Он подчеркнул, что Россия всегда будет помнить о том, какую высокую цену заплатил за победу советский народ и какой удар приняла на себя Красная армия.
18 июня российский лидер опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны» и высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.

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