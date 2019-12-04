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Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками

04 декабря 2019, 00:09  •  86 • Политика
Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщения о смене руководствa «Нaфтoгазa», назвав действующих управленцев украинской компании «газовыми боевиками».
«Нынешние менеджеры компании — «газовые боевики» эпохи Порошенкo, oни cпoсoбны лишь вoeвaть, нo не договариваться», — написaл сенатoр в Twitter.
Пушков подчеркнул, что этот шаг давно назрел. «Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и (главу МИДа Украины. — Ред.) Климкина. Пришло время замен и в «Нафтогазе», — добавил сенатор.
Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что правительство страны приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго».

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