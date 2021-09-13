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Пушков назвал «холопской психологией» идею Украины отказаться от кириллицы

13 сентября 2021, 02:50  •  100 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что отказ Украины от кириллицы в пользу латиницы окончательно превратит страну в колонию. Такое мнение сенатор написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 сентября.
Соответствующую идею ранее в этот день озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его мнению, сменить письменность с кириллицы на латиницу — это одна из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать.
Такое заявления Пушков назвал «холопской психологией в действии».
«А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее? Под латиницу, которую столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки? А как же незалежность? Гордость за свой язык?» — отметил российский сенатор.
Вместе с этим он высказал мнение, что переход на латиницу Украине не поможет. «Разве что окончательно превратит ее в колонию англо-саксов. В мозгах дело, в мозгах», — подытожил Пушков.
13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. При этом напомнил, что вопрос государственного языка на Украине законодательно урегулирован, им является украинский.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон о языке, который предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.
Кроме того, с 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Это требование содержится в статье закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За невыполнение предусмотрены штрафные санкции.
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