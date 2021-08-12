Пушков назвал истерикой реакцию Киева и Варшавы на реализацию "Северный поток-2"

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Сенатор предположил, что Америка начала второй раунд борьбы против российской трубы

Реализация проекта "Северный поток-2" вызвала истерику у Варшавы и Киева. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

При этом политик отметил, что ситуация с запуском газопровода еще далека до разрешения, поскольку в Вашингтоне не оставляют попыток заблокировать российскую газовую магистраль.

"Разные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа свидетельствуют о том, что Америка вовсе не дает "зеленый свет" "Северному потоку – 2"", – заявил сенатор.

По его словам, американцы продолжают придумывать новые инструменты для противодействия запуску трубопровода, чтобы сохранить рычаги давления на Москву по данному вопросу. Он считает, что не соответствует ни реальному положению дел, ни содержанию политики Штатов изображение ситуации таким образом, будто Вашингтон уже отказался препятствовать российскому проекту. В настоящий момент запущен следующий этап противостояния, уверен Пушков.

"В первом раунде они по некоторым причинам тактически уступили. В Варшаве и Киеве из-за этого истерика. Но стартует второй", – подчеркнул член Совфеда.

Накануне стало известно, как сенатор-республиканец Тед Круз в попытке заставить Белый дом ввести новые санкции в отношении "СП-2" смог заблокировать утверждение нескольких десятков кандидатур на посты в Госдеп в ходе вчерашнего заседания Сената. Американские законодатели прозаседали всю ночь со вторника на среду, в надежде утвердить пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год перед уходом на каникулы, но все полетело прахом из-за действий ярого борца с нашей трубой.

