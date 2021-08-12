Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Главная / Политика

Пушков назвал истерикой реакцию Киева и Варшавы на реализацию "Северный поток-2"

12 августа 2021, 17:10  •  15 • Политика
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Сенатор предположил, что Америка начала второй раунд борьбы против российской трубы
Реализация проекта "Северный поток-2" вызвала истерику у Варшавы и Киева. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
При этом политик отметил, что ситуация с запуском газопровода еще далека до разрешения, поскольку в Вашингтоне не оставляют попыток заблокировать российскую газовую магистраль.
"Разные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа свидетельствуют о том, что Америка вовсе не дает "зеленый свет" "Северному потоку – 2"", – заявил сенатор.
По его словам, американцы продолжают придумывать новые инструменты для противодействия запуску трубопровода, чтобы сохранить рычаги давления на Москву по данному вопросу. Он считает, что не соответствует ни реальному положению дел, ни содержанию политики Штатов изображение ситуации таким образом, будто Вашингтон уже отказался препятствовать российскому проекту. В настоящий момент запущен следующий этап противостояния, уверен Пушков.
"В первом раунде они по некоторым причинам тактически уступили. В Варшаве и Киеве из-за этого истерика. Но стартует второй", – подчеркнул член Совфеда.
Накануне стало известно, как сенатор-республиканец Тед Круз в попытке заставить Белый дом ввести новые санкции в отношении "СП-2" смог заблокировать утверждение нескольких десятков кандидатур на посты в Госдеп в ходе вчерашнего заседания Сената. Американские законодатели прозаседали всю ночь со вторника на среду, в надежде утвердить пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год перед уходом на каникулы, но все полетело прахом из-за действий ярого борца с нашей трубой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





15
Источник
Похожие новости
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
12 августа 2021, 05:15
Жилин: "Ребята в очочках из ГРУ - это гении информации, а не злодеи с ядами"
12 августа 2021, 07:05
Депутат Нилов о пережитом в 90-х: "Под крики "чемодан - вокзал - Россия" нас выгоняли"
12 августа 2021, 08:55
Русские дипломаты указали на "бревно в глазу" США: "Вот некоторые ориентиры"
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путин...
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в неп...
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигн...
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
08 августа 2021, 03:10
В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.