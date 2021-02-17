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Пушков назвал имя следующего президента США

17 февраля 2021, 20:55  •  121 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Активность представителя Белого дома говорит о его президентских амбициях, уверен сенатор
Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что активность во внешнеполитическом направлении Камалы Харрис, занимающей пост вице-президента Соединенных Штатов, говорит о ее намерении занять должность главы государства после окончания президентского срока Джо Байдена. Свое мнение член Совета Федерации озвучил в Сети.
Так, Харрис успела 16 февраля провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер обсудил с вице-президентом США пандемию, а также проблемы современной демократии.
Российский сенатор уверен, что энергичность вице-президента США могла бы пойти на пользу самому Байдену во время президентской гонки, однако сейчас подобные действия действующему американскому лидеру явно вредят.
"Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами", – пишет Пушков в своем телеграм-канале.
Как отмечает издание Summit News, на которое сослался госслужащий, в начале месяца Харрис успела провести переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США не станет встречаться с лидерами других стран в ближайшие месяцы.

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