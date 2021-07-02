Пушков назвал фикцией украинскую «Крымскую платформу»

Переговорная площадка «Крымская платформа», инициированная Киевом, является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Такое заявление в пятницу, 2 июля, сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего страны взаимодействовать в рамках «Крымской платформы», в том числе по вопросам международного гуманитарного права.

«Какое международное гуманитарное право? Какие права человека? О чем толкует глава МИД Украины? После одесской резни. Обстрелов Донбасса. Законопроекта о так называемых коренных народах, а по сути — о сегрегации нацменьшинств. Это всё фикция — и сама «Крымская платформа», и аргументы в ее пользу», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Публикацию с соответствующим заявлением Кулеба разместил в Twitter ранее в этот день. Там глава МИД Украины указал на многогранность «Крымской платформы», заявив, что в рамках данной площадки государства могут работать «над теми аспектами, которые их больше всего волнуют».

Накануне Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским 18 мая. В документе отдельно прописаны коренные народы страны, которые сформировались на территории Крыма. Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов страны, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

9 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии. По словам российского лидера, подобный законопроект абсолютно неприемлем.

Ранее, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме «Крымская платформа», отметил, что это мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.