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Пушков назвал экономику США огромным финансовым пузырем

04 сентября 2021, 08:55  •  0 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что экономика Соединенных Штатов представляет собой «финансовый пузырь».
Он отметил, что проигрышем в Афганистане «падение США как гегемона не ограничится». По его словам, данная ситуация ударит также по госдолгу страны.
«Уже давно говорят о необходимости уходить из американских гособлигаций, что Россия, кстати, предусмотрительно сделала в предыдущие годы. <...> Практически всё восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга. По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил напомнил кризис 2008–2009 годов в США, который «нанес второй мощный удар по гегемонии» страны после политического поражения в Ираке.
«И он точно не последний», — считает Пушков.
2 августа министерство финансов США сообщило о достижении потолка госдолга в размере $22 трлн, установленного конгрессом, и призвало законодательный орган вновь его поднять. В этой связи ведомство приостановило выпуск ряда специальных бумаг, а также начало использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.
При этом министр финансов страны Джанет Йеллен в июле в письме к конгрессу уже предупреждала, что если потолок госдолга страны не будет повышен или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и «непоправимый ущерб» для экономики.
Глава Белого дома Джо Байден 12 августа выразил уверенность, что конгресс увеличит потолок государственного долга, и стране удастся избежать дефолта.
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