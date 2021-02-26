Пушков назвал единственный "raison d'etre" НАТО: На двух словах держится весь альянс

Сенатор Алексей Пушков назвал единственный "raison d'etre" - то есть cмысл существования" НАТО. По словам парламентария, альянс держится всего на двух словах. Утратив смысл своего существования, который и можно уместить в этих двух словах, он просто рассыплется на глазах.

Как заявил сенатор, вымышленная "российская угроза" на сегодняшний день остаётся единственной "соломинкой" НАТО, за которую блок держится изо всех сил. Лишившись её, НАТО просто перестанет существовать.

Сенатор напомнил о том, что ни на одну из реальных угроз безопасности западного мира альянс не смог ответить. Ни терроризм, ни пандемия коронавируса не стали реальными объектами блока. Единственное, о чём представители блока с завидным постоянством повторяют, - "российская агрессия".

"На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" - то есть cмысл существования", - написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, и властям США, и руководству НАТО непосредственно нужна как воздух вымышленная "российская угроза".

"Это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнёт рассыпаться", - объяснил он.