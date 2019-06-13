Пушков назвал единственный ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ: Полностью зависит от Европы

Уже не в первый раз Киев устраивает публичную истерику по поводу возможного возвращения России в ПАСЕ. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пообещал едва ли не демарш со стороны Киева в адрес международной организации. И вот снова сделал громкое заявление в своей статье изданию "Европейская правда".

Там он пригрозил Совету Европы "более прагматичный подход" со стороны Украины, если в ПАСЕ вернут Россию без её "уступок".

"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - заявил Климкин.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя подобные угрозы в адрес СЕ, уверен, что Киев не предпримет никаких "ответных мер".

"Это просто сотрясение воздуха", - поясняет политик.

Сенатор при этом назвал единственный ответ, на который будет способна Украина в случае с ПАСЕ, отметив, что Незалежная полностью зависит от Европы.

"Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов, - подчеркнул у себя в Twitter Пушков. - Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании".