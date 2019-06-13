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Пушков назвал единственный ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ: Полностью зависит от Европы
13 июня 2019, 10:09 • 42 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter ответил на угрозы главы МИД Украины Павла Климкина о возможном возвращении России в ПАСЕ. Российский политик при этом назвал единственный ответ, на который будет способна Украина: "будут новые истерики при прежнем заискивании". Пушков отметил, что Незалежная полностью зависит от Европы.
Уже не в первый раз Киев устраивает публичную истерику по поводу возможного возвращения России в ПАСЕ. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пообещал едва ли не демарш со стороны Киева в адрес международной организации. И вот снова сделал громкое заявление в своей статье изданию "Европейская правда".
Там он пригрозил Совету Европы "более прагматичный подход" со стороны Украины, если в ПАСЕ вернут Россию без её "уступок".
"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - заявил Климкин.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя подобные угрозы в адрес СЕ, уверен, что Киев не предпримет никаких "ответных мер".
"Это просто сотрясение воздуха", - поясняет политик.
Сенатор при этом назвал единственный ответ, на который будет способна Украина в случае с ПАСЕ, отметив, что Незалежная полностью зависит от Европы.
"Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов, - подчеркнул у себя в Twitter Пушков. - Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov
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