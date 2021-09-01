Пушков назвал два главных вывода из "сенсационного" заявления Байдена: "Уроки не прошли даром"

Сенатор Алексей Пушков назвал два главных вывода из заявления президента США Джо Байдена о завершении переустройства других стран. По мнению сенатора, заявление американского президента "близко к сенсации" и означает, что "уроки не прошли даром".

Речь идёт о словах Байдена касательно выхода США из Афганистана. По его словам, дело в завершении эпохи крупных военных операций с целью переустройства других стран. Он подчеркнул, что отказывается отправлять на войну ещё одно поколение.

Как отметил Пушков в своём Telegram-канале, если это не риторика, то заявление Байдена "близко к сенсации". По его словам, в случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств последует два вывода: во-первых, это "подведёт черту под американскими военными интервенциями в другие страны", а во-вторых, "качественно изменит международную роль США".

Пушков добавил, что признание Байденом поражения в Афганистане означает, что уроки, полученные в Ираке и Ливии, для Вашингтона "не прошли даром".