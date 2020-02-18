Пушков назвал дешевой пропагандой слова Пристайко о России и Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков считает провокацией и пропагандой высказывание главы МИД Украины Пристайко о возможной войне между Россией и Белоруссией, целью которого является конфликт между странами.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск», — написал он в своем Twitter.

По мнению Пушкова, в данном заявлении Пристайко «дипломатией и не пахнет». Кроме того, сенатор отметил, что нынешний глава украинского МИДа всё больше становится похож на своего предшественника Павла Климкина.

Накануне Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что Белоруссию ждет война с Россией, в случае если белорусские власти будут бороться за свою независимость.

26 января 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией. В сентябре 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения, будто российский лидер Владимир Путин рассматривает возможность объединения России и Белоруссии, чтобы продлить свое нахождение у власти.