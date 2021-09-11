Пушков назвал демагогией заявление Эстонии о скором нападении России

Российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 11 сентября, назвал демагогией заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема о том, что РФ представляет серьезную угрозу и может напасть на прибалтийскую страну.

«В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию? Не раз приходилось отмечать, что такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов, которые так «накачивают» значение Эстонии в НАТО и ЕС», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что если для этой прибалтийской страны нет угрозы, так как она неинтересна никому, кроме нескольких торговых партнеров, а как субъект политики — только для самих эстонцев.

«Рассуждения о грядущем нападении России придают Эстонии весомость, которой она не обладает. И, конечно, демагогия такого рода — обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств», — добавил российский политик.

О том, что Россия представляет для Эстонии угрозу и может напасть, Херем заявил ранее в этот день. По его мнению, это может произойти в течение ближайших нескольких лет, пишет агентство Sputnik в своем Telegram-канале.

29 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии в качестве одной из мер «сдерживания России». По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО. Как добавила эстонский лидер, ЕС встречается ежегодно и обсуждает развитие обороны стран-членов.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с «Известиями» отметил, что способ «сдерживания России» является необоснованным, так как РФ не угрожает Эстонии, это заявление Таллина — милитаризм в действии.

14 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Североатлантического альянса. По ее словам, НАТО должно продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, что в свою очередь требует как ресурсов, так и новых решений. В России неоднократно указывали, что страны Запада пугают друг друга выдуманной российской угрозой с целью наращивания военного присутствия у российских границ.