Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, з...
Главная / Политика

Пушков назвал демагогией заявление Эстонии о скором нападении России

11 сентября 2021, 18:45  •  83 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 11 сентября, назвал демагогией заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема о том, что РФ представляет серьезную угрозу и может напасть на прибалтийскую страну.
«В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию? Не раз приходилось отмечать, что такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов, которые так «накачивают» значение Эстонии в НАТО и ЕС», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что если для этой прибалтийской страны нет угрозы, так как она неинтересна никому, кроме нескольких торговых партнеров, а как субъект политики — только для самих эстонцев.
«Рассуждения о грядущем нападении России придают Эстонии весомость, которой она не обладает. И, конечно, демагогия такого рода — обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств», — добавил российский политик.
О том, что Россия представляет для Эстонии угрозу и может напасть, Херем заявил ранее в этот день. По его мнению, это может произойти в течение ближайших нескольких лет, пишет агентство Sputnik в своем Telegram-канале.
29 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии в качестве одной из мер «сдерживания России». По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО. Как добавила эстонский лидер, ЕС встречается ежегодно и обсуждает развитие обороны стран-членов.
В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с «Известиями» отметил, что способ «сдерживания России» является необоснованным, так как РФ не угрожает Эстонии, это заявление Таллина — милитаризм в действии.
14 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Североатлантического альянса. По ее словам, НАТО должно продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, что в свою очередь требует как ресурсов, так и новых решений. В России неоднократно указывали, что страны Запада пугают друг друга выдуманной российской угрозой с целью наращивания военного присутствия у российских границ.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





83
Источник
Похожие новости
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
11 сентября 2021, 06:50
Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баранец
11 сентября 2021, 03:10
Путин и Лукашенко объединят Россию и Белоруссию? Политолог о том, что "внушает опасение"
11 сентября 2021, 08:40
Пронько: "Российская элита вконец развратилась"
11 сентября 2021, 03:11
Британский лорд-лейтенант раскрыл отношение Елизаветы II к BLM
11 сентября 2021, 01:20
"Важная веха": Немецкая Wintershall оценила завершение "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на ...
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
11 сентября 2021, 06:50
Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баране...
11 сентября 2021, 03:10
Путин и Лукашенко объединят Россию и Белоруссию? Политолог о том, что "внушает о...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
04 сентября 2021, 19:55
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
09 сентября 2021, 09:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.