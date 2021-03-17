Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
Главная / Политика

Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме

17 марта 2021, 19:30  •  7 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 17 марта, назвал чушью слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о Крыме.
«Всё тот же скандальный посол в Берлине в очередной раз выдал чушь. Уверен, что в Берлине не знают ни одного способа «вернуть Крым Украине». И никакого морального долга перед Киевом не ощущают», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, эта тема не относится к вопросам, о которых серьезно думают в Германии, и об этом давно дала понять канцлер ФРГ Ангела Меркель бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
«Или посол мечтает о немецкой оккупации Крыма, как в годы войны? Ее не будет. Но у этого посла такая специализация — ахинею нести», — добавил Пушков.
Ранее в этот же день сообщалось, что Мельник заявил о помощи, которую Германия должна оказать Украине в «возвращении» Крыма. Он назвал это компенсацией за злодеяния времен Великой Отечественной войны. Дипломат отметил, что Германия дважды оккупировала Крым, где проводила кампанию истребления населения, во время которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тыс. крымских евреев, пишет «Газета.ру».
16 марта глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Крым навсегда останется с РФ и Западу во главе с США этого изменить не удастся. Он добавил, что Россия продолжит вести работу по закреплению в сознании иностранных партнеров «реалий, связанных с возвращением полуострова домой».
В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 12:10
"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР
17 марта 2021, 12:10
Чем закончится президентство Зеленского: прогноз Вассермана
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.