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Пушков назвал бездарным курс Киева на евроассоциацию

02 февраля 2021, 14:55  •  174 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бездарным курс политики Киева на евроассоциацию, который, по мнению политика, вредит экономике Украины.
Таким образом Пушков прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая заявила, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а ее главными торговыми партнерами являются Китай, Россия и Германия.
«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, всё непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — всё давно уже вышло наружу», — написал он в Telegram в понедельник, 1 февраля.
Сенатор подчеркнул, что европейский рынок насыщен до предела, поэтому украинские товары просто не нужны странам ЕС.
«Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от «русского варварства» (?!), ЕС будет себя не помня скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит», — заключил сенатор.
28 января Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее.

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