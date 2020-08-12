Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

Пушков напророчил Америке "столкновение тотальных антиподов" на выборах-2020

12 августа 2020, 17:55  •  73 • Политика
Новая президентская гонка в США переплюнет битву Клинтон и Трампа и станет самой острой в новейшей истории страны, считает сенатор Алексей Пушков. Он оценил протеже Джо Байдена - кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. По его мнению, она является полным антиподом Майка Пенса.
Демократ Джо Байден, намеревающийся участвовать в грядущей президентской гонке в США, определился с кандидатом на должность вице-президента. Им стала калифорнийский сенатор Камала Харрис.
Выбор представителя американской Демпартии прокомментировал Telegram-канал "Алексей ПУШКОВ". Автор заметил, что весь голливудский бомонд и либеральная элита Соединённых Штатов в восторге от данного шага Байдена.
Причина в том, что Харрис крайне радикальна в вопросах так называемых западных ценностей, в том числе в теме меньшинств. К тому же, она женщина и наполовину афроамериканка, а также ратует за репарации афроамериканцам за "тёмную историю США".
Таким образом, предполагаемый новый вице-президент - это полная противоположность нынешнего, Майка Пенса, и главы государства Дональда Трампа.
Выборы в США будут самыми напряжёнными, а противостояние - самым острым за всю новейшую историю США. Это будет столкновение тотальных антиподов, - резюмировал автор Telegram-ресурса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.