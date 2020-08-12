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Пушков напророчил Америке "столкновение тотальных антиподов" на выборах-2020
12 августа 2020, 17:55 • 73 • Политика
Новая президентская гонка в США переплюнет битву Клинтон и Трампа и станет самой острой в новейшей истории страны, считает сенатор Алексей Пушков. Он оценил протеже Джо Байдена - кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. По его мнению, она является полным антиподом Майка Пенса.
Демократ Джо Байден, намеревающийся участвовать в грядущей президентской гонке в США, определился с кандидатом на должность вице-президента. Им стала калифорнийский сенатор Камала Харрис.
Выбор представителя американской Демпартии прокомментировал Telegram-канал "Алексей ПУШКОВ". Автор заметил, что весь голливудский бомонд и либеральная элита Соединённых Штатов в восторге от данного шага Байдена.
Причина в том, что Харрис крайне радикальна в вопросах так называемых западных ценностей, в том числе в теме меньшинств. К тому же, она женщина и наполовину афроамериканка, а также ратует за репарации афроамериканцам за "тёмную историю США".
Таким образом, предполагаемый новый вице-президент - это полная противоположность нынешнего, Майка Пенса, и главы государства Дональда Трампа.
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