Пушков напророчил Америке "столкновение тотальных антиподов" на выборах-2020

Демократ Джо Байден, намеревающийся участвовать в грядущей президентской гонке в США, определился с кандидатом на должность вице-президента. Им стала калифорнийский сенатор Камала Харрис.

Выбор представителя американской Демпартии прокомментировал Telegram-канал "Алексей ПУШКОВ". Автор заметил, что весь голливудский бомонд и либеральная элита Соединённых Штатов в восторге от данного шага Байдена.

Причина в том, что Харрис крайне радикальна в вопросах так называемых западных ценностей, в том числе в теме меньшинств. К тому же, она женщина и наполовину афроамериканка, а также ратует за репарации афроамериканцам за "тёмную историю США".

Таким образом, предполагаемый новый вице-президент - это полная противоположность нынешнего, Майка Пенса, и главы государства Дональда Трампа.