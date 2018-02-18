Пушков напомнил Порошенко его место по вопросу о переговорах с Россией

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Член Совета Федерации отметил, что эмоции украинского президента не являются политикой.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего условия киевских властей по поводу возможности переговоров с Москвой. Пушков написал об этом в своем Twitter.

По словам Пушкова, Порошенко запутался в политической ситуации, так как Украине переговоры нужны в большей степени, чем России. Положение Киева не позволяет ему ставить свои условия, отметил сенатор.

"Эмоции - не политика", - подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что готов начать диалог с Россией только после выполнения Москвой ряда условий. Одним из них президент Украины назвал "возобновление территориальной целостности Украины", уточнив, что подразумевает под этим возвращение Крыма.