Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена
Пять атак беспилотников: США ударили по объектам «Хезболлы»
Бороться с "вражескими" информационными технологиями будет новый депар...
Главная / Политика

Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером

30 декабря 2019, 06:39  •  7 • Политика
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Политик напомнил, что в ходе Мюнхенского сговора Польша захватила часть Чехословакии.
«Всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите», — написал Пушков 29 декабря в Twitter.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз обрушился с обвинениями на СССР, обвинив страну в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны.
Кроме того, ранее МИД Польши вызвал российского посла, выказав недовольство из-за слов президента РФ Владимира Путина. 24 декабря российский лидер назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши, обещавшего в 1930-х годах установить Гитлеру памятник в Варшаве за предложение выслать евреев в Африку.
В сентябре бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак напомнил Варшаве о поддержке действий Гитлера в 30-х годах. По его словам, Польша — страна лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед нацистской Германии в начале Второй мировой войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
29 декабря 2019, 18:54
Матвиенко назвала преступным сравнение Советского Союза и нацистской Германии
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале
29 декабря 2019, 11:09
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
30 декабря 2019, 06:39
Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером
29 декабря 2019, 20:54
Путин ужесточил меры контроля: С незаконным оборотом медицинского спирта будут бороться новыми методами
29 декабря 2019, 20:54
Путин разрешил покупать не зарегистрированные в России лекарства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
26 декабря 2019, 18:09
Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным советом Зеленскому
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
25 декабря 2019, 09:39
"Страна, которая построила атомный ледокол, - может всё": В ОСК готовы построить судно для "Северного потока - 2"
24 декабря 2019, 04:24
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко
24 декабря 2019, 23:54
"Брюссель устал": Бывший генсек НАТО открыл Киеву глаза на реальные перспективы в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.