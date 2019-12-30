Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Политик напомнил, что в ходе Мюнхенского сговора Польша захватила часть Чехословакии.

«Всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите», — написал Пушков 29 декабря в Twitter.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз обрушился с обвинениями на СССР, обвинив страну в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны.

Кроме того, ранее МИД Польши вызвал российского посла, выказав недовольство из-за слов президента РФ Владимира Путина. 24 декабря российский лидер назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши, обещавшего в 1930-х годах установить Гитлеру памятник в Варшаве за предложение выслать евреев в Африку.

В сентябре бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак напомнил Варшаве о поддержке действий Гитлера в 30-х годах. По его словам, Польша — страна лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед нацистской Германии в начале Второй мировой войны.