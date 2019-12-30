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Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером
30 декабря 2019, 06:39 • 7 • Политика
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Политик напомнил, что в ходе Мюнхенского сговора Польша захватила часть Чехословакии.
«Всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите», — написал Пушков 29 декабря в Twitter.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз обрушился с обвинениями на СССР, обвинив страну в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны.
Кроме того, ранее МИД Польши вызвал российского посла, выказав недовольство из-за слов президента РФ Владимира Путина. 24 декабря российский лидер назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши, обещавшего в 1930-х годах установить Гитлеру памятник в Варшаве за предложение выслать евреев в Африку.
В сентябре бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак напомнил Варшаве о поддержке действий Гитлера в 30-х годах. По его словам, Польша — страна лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед нацистской Германии в начале Второй мировой войны.
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