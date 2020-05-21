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Пушков напомнил Чубайсу, кто посадил Россию на нефтяную "дохлую лошадь"

21 мая 2020, 01:55  •  30 • В мире
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале напомнил Анатолию Чубайсу о том, чем закончились его реформы. До этого Чубайс сделал скандальное заявление о российской экономике, назвав её "дохлой лошадью". Пушков считает, что это именно команда Чубайса и Гайдара добилась такого результата и подсадила Россию на "нефтяную иглу".
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал заявление Анатолия Чубайса. Он напомнил, кто на самом деле посадил Россию на нефтяную "дохлую лошадь". При этом Пушков согласился, что нефтяная экономика действительно уязвима.
"Проблема в моральном праве Чубайса выносить такие вердикты типа "с заботой о стране" после того, как он и его соратники по "рыночным реформам" сделали всё, чтобы создать такую однобокую экономику. Создали, уничтожив производство, под мантру Гайдара "Всё купим за рубежом". Вот с тех пор и покупаем. А на что? На нефтяные деньги. Вот и всё наследие Чубайса и его с Гайдаром команды", - подчеркнул Пушков.
Напомним, ранее глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что считает зависимость от нефтяных доходов опасной для российской экономики. В интервью Forbes он отметил, что стоимость "чёрного золота" вряд ли поднимется выше $40 долларов, и добавил:
"Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с неё надо слезать".

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