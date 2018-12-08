Пушков напомнил, чего стоят "точные данные" Госдепа США

Госдеп США обвинил власти Сирии и Россию в ноябрьской химатаке на Алеппо, основываясь на "точных данных". "Точные данные" были у США насчет ОМУ в Ираке", - напомнил российский сенатор Пушков.

Госдепартамент США обвинил сирийские власти и Россию в ноябрьской химатаке на северо-западе города Алеппо. При этом вместо доказательств в Вашингтоне сослались на якобы имеющиеся у них "точные данные". Российский сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения.

Он напомнил, что перед началом последней войны в Ираке у США тоже были "точные данные", что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, которое в итоге так никогда и не нашли. Такие же "точные данные" были у Вашингтона о лжехиматаке в Восточной Гуте и "агрессии" России против Грузии в 2008-м, когда грузинский президент Михаил Саакашвили уничтожал столицу Южной Осетии Цхинвал.

"Цена этим "данным" известна", - подытожил Пушков. "Госдеп знаменит своими точными данными", - смеются в комментариях. "В Госдепе дебилы, у нас есть точные данные", - шутят по этому поводу в соцсети.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что у них есть "точные данные", что никакой химатаки боевиков на Алеппо 24 ноября, оказывается, не было. По версии Вашингтона, это Россия и президент Сирии Башар Асад распылили в городе слезоточивый газ.