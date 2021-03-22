Пушков на пальцах объяснил "аналитическую истерию" вокруг Калининграда: Не подготовка к захвату

Сенатор Алексей Пушков на пальцах, простыми словами объяснил "аналитическую истерию" Запада вокруг Калининграда. И дело не в подготовке к захвату.

"Болтовня" западных экспертов и высокопоставленных военных насчёт "военной угрозы", якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату, считает Пушков. По его мнению, "это были бы casus belli и неизбежная война". Таким образом он прокомментировал материал газеты "Взгляд", аналитики которой не исключают, а в некоторой степени прямо говорят об угрозе нападения НАТО.

В материале напомнили о том, что в 2019 году в США уже был обнародован план захвата Калининградской области, при этом ключевая роль отводилась Польше. При этом официально план предполагал "защиту Прибалтики" - якобы Россия готовится захватить Прибалтику. Западные эксперты заявили, что захват якобы произойдёт внезапно, а незащищённая Прибалтика долго не продержится, поэтому, мол, и надо нагружать эти окрестности военной техникой НАТО. При этом издание отмечает, что опасность состоит в том, что от заявлений о "беззащитной Прибалтике" до призыва нанести "упреждающий удар" по Калининграду - тонкая грань.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, дело не в подготовке к захвату Калининграда - вся "болтовня" направлена на разжигание истерии вокруг "военных приготовлений России".

"Необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооружёнными силами; подтягивать к военным манёврам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки её нейтральному статусу", - написал в своём Telegram-канале Пушков.

По словам сенатора, "без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО лишится смысла, и ему останется только продвигать права ЛГБТ".