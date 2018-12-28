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Пушков на конкретном примере показал, как "киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой"
28 декабря 2018, 12:24 • 112 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новый закон на Украине, который вводит уголовную ответственность за "секс без согласия". Это конкретный пример того, как "киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой".
С 11 января 2011 года на Украине вступят в силу новые изменения, внесенные в Уголовный кодекс страны. Речь идет о введении ответственности за "секс без согласия".
В случае его отсутствия в устном, письменном или невербальном виде половой акт могут признать изнасилованием. Подобные нововведения были приняты ранее в ряде других странах Европы.
На ситуацию уже отреагировал член Совета Федерации России Алексей Пушков.
"Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой. С 11.01.19 на Украине, как и в Швеции, потребуется "согласие на секс" от партнерши, иначе можно попасть под статью об изнасиловании. А отсутствие несогласия не считается согласием. Так что каждый раз - к нотариусу. Иначе – тюрьма", - иронично написал он в Twitter.
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