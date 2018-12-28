Пушков на конкретном примере показал, как "киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новый закон на Украине, который вводит уголовную ответственность за "секс без согласия". Это конкретный пример того, как "киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой".

С 11 января 2011 года на Украине вступят в силу новые изменения, внесенные в Уголовный кодекс страны. Речь идет о введении ответственности за "секс без согласия".

В случае его отсутствия в устном, письменном или невербальном виде половой акт могут признать изнасилованием. Подобные нововведения были приняты ранее в ряде других странах Европы.

На ситуацию уже отреагировал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

"Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой. С 11.01.19 на Украине, как и в Швеции, потребуется "согласие на секс" от партнерши, иначе можно попасть под статью об изнасиловании. А отсутствие несогласия не считается согласием. Так что каждый раз - к нотариусу. Иначе – тюрьма", - иронично написал он в Twitter.