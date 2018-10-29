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Пушков: Меркель осознала важность Путина и Эрдогана для ЕС

29 октября 2018, 12:24  •  134 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил, чего не понимают немецкие политики, критикующие канцлера Меркель за мягкость к Путину и Эрдогану.
Немецкие журналисты и политики, пришедшие в ужас от того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «подержала за руки» президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «способны лишь на болтовню, но не на поиск решений», полагает российский сенатор Алексей Пушков.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике в твиттере напомнил, что без Путина и Эрдогана ни Германии, ни Евросоюзу в целом не удастся урегулировать ситуацию в Сирии.
«Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», - пишет Пушков.
«Это у Путина слишком мягкое отношение к Меркель. И прочим», - поддержали его читатели.

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