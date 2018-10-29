Пушков: Меркель осознала важность Путина и Эрдогана для ЕС

Сенатор Алексей Пушков объяснил, чего не понимают немецкие политики, критикующие канцлера Меркель за мягкость к Путину и Эрдогану.

Немецкие журналисты и политики, пришедшие в ужас от того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «подержала за руки» президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «способны лишь на болтовню, но не на поиск решений», полагает российский сенатор Алексей Пушков.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике в твиттере напомнил, что без Путина и Эрдогана ни Германии, ни Евросоюзу в целом не удастся урегулировать ситуацию в Сирии.

«Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», - пишет Пушков.

«Это у Путина слишком мягкое отношение к Меркель. И прочим», - поддержали его читатели.