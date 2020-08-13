Пушков: Лукашенко отказался от европейского вектора для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от европейского вектора движения. Об этом изданию "Взгляд" заявил сенатор Алексей Пушков.

Комментируя вспыхнувшие после президентских выборов беспорядки, парламентарий обратил внимание на реакцию Запада, предсказуемо осудившего действия Минска. Если Лукашенко рассчитывал, что предвыборные уколы в сторону Москвы заставят ЕС и США закрыть глаза на ситуацию, то он заблуждался.

Европейские политики уже обвинили белорусские власти в фальсификации результатов и угрожают ввести санкции, включая и персональные. На Западе Лукашенко и так отказывались признавать демократическим лидером, а после последних событий его не признают и подавно.

Поэтому европейский вектор движения Минска уже похоронен, а вот движение в сторону ЕАЭС и Китая получило импульс. Лукашенко должен понимать, что нагнетание антироссийских отношений не является выходом.

"Российское общественное мнение и так весьма негативно восприняло его антироссийскую риторику, арест 33 российских граждан, задержание наших журналистов", - заявил Пушков и призвал Минск заняться выстраиванием интеграционных процессов с Москвой.

Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага Вальдемар Гердт, введение со стороны Европы новых санкций против Белоруссии может только ещё больше сблизить Минск с Россией и Китаем. А ограничения также приведут к ещё большему обнищанию простых граждан страны.

"Вдумайтесь в циничность такого подхода. Эти решения принимаются элитой, которая последние 40 лет вела эту стратегию и до сих пор не может понять, что это тупиковый вектор развития отношений", - уверен он.