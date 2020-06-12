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Пушков: Кремль лишил Зеленского шанса повысить политический вес

12 июня 2020, 12:00  •  139 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отсутствие лидера Незалежной на Параде Победы в Москве объяснили
У Москвы не было оснований приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Комментируя решение Кремля не звать Зеленского на праздник 24 июня, он пояснил, что в России не захотели давать украинским властям лишних поводов для манипулирования общественным мнением:
"Приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес", – отметил Пушков в "Твиттер".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Зеленского не приглашали на Парад Победы, поскольку украинская сторона ни разу не дала сигнал о том, что хотела бы разделить радость праздника с другими бывшими республиками СССР. На данный момент свое присутствие на торжественном мероприятии в Москве подтвердили более 10 зарубежных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Из-за коронавируса парад на Красной площади перенесли с 9 мая на 24 июня. Репетиции мероприятия идут полным ходом. Как стало известно, в параде примет участие колонна танков Т-34.

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