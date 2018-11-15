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Пушков: Если бы не русские, войска США не высадились бы в Европе

15 ноября 2018, 04:09  •  63 • Политика
Российский сенатор прокомментировал выпад президента США Дональда Трампа в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков привел ряд примеров из истории Второй мировой войны. В частности, он отметил, что без СССР Польша могла быть стерта с лица Земли, поскольку гитлеровская Германия вообще не оставляла ей места на карте Европы.
«А Трампу напомним, что без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер не дал бы США высадиться в Европе», - написал Пушков в Twitter.
Ранее президент США обрушился с критикой на Макрона из-за идеи о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая. По мнению Трампа, Франции следует опасаться ближайших соседей. При этом он напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны агрессия исходила со стороны Германии, и если бы не помощь США, французы говорили бы на немецком языке.

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