Пушков: Если бы не русские, войска США не высадились бы в Европе

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков привел ряд примеров из истории Второй мировой войны. В частности, он отметил, что без СССР Польша могла быть стерта с лица Земли, поскольку гитлеровская Германия вообще не оставляла ей места на карте Европы.

«А Трампу напомним, что без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер не дал бы США высадиться в Европе», - написал Пушков в Twitter.

Ранее президент США обрушился с критикой на Макрона из-за идеи о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая. По мнению Трампа, Франции следует опасаться ближайших соседей. При этом он напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны агрессия исходила со стороны Германии, и если бы не помощь США, французы говорили бы на немецком языке.